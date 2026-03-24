Dag van de motorrijder: extra aandacht voor veiligheid nu het motorseizoen start
Vandaag vindt de Dag van de Motorrijder plaats in Vlaanderen en Brussel. Meer dan 200 motorrijders kwamen naar een parcours in Gullegem om hun stuurvaardigheid te oefenen, na maanden stilstand in de winter. Het parcours test bochten, wendingen en concentratie, essentieel om veilig de weg op te gaan.
Het motorseizoen gaat vaak gepaard met een verhoogd ongevalsrisico. In 2025 raakten meer dan 2.200 motorrijders gewond, met de meeste ongevallen in het voorjaar. Motorrijders zijn minder zichtbaar, gevoeliger voor wegdekproblemen en hun snelheid wordt vaak verkeerd ingeschat door andere weggebruikers.
De boodschap is duidelijk: voorbereiding, defensief rijden en aandacht voor elkaar redden levens. Naast sensibilisering worden ook controles uitgevoerd op snelheid, rijgedrag en de technische staat van de motor.