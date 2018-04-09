Dadipark: hoe tijdelijke sluiting na ongevallen het definitieve einde inluidde
Bijna een kwart eeuw na de sluiting van het iconische pretpark is er groen licht voor een concreet ruimteplan op de site van het Dadipark. Ooit was Dadipark één van de eerste pretparken van Vlaanderen. Het begon als speelplein voor gezinnen die op bedevaart gingen naar de basiliek van Dadizele. Maar in de jaren '50 groeide het uit tot een druk bezocht familiepark met jaarlijks tot 200.000 bezoekers.
“Wij hebben onze eigen identiteit hier in Dadipark. Het gaat vooral om spelen, een doepark. Ravotten”, vertelde toenmalig verantwoordelijke Steven Vanpoucke in 1997. “Als de kinderen ’s avonds thuiskomen dan zijn ze moe en versleten.”
Maar na enkele ongevallen sloot het park in 2002 de deuren, aanvankelijk tijdelijk. “Het is de bedoeling om dit jaar het pretpark gesloten te houden. Maar het is onze zoete hoop om het pretpark het volgende seizoen opnieuw te openen”, zei Achiel Vlaeminck toen.
Een heropening kwam er nooit. In de jaren daarna doken verschillende plannen op voor een nieuwe invulling van de site, van golf en karting tot beachvolley. Ook buitenlandse investeerders toonden interesse, maar zonder resultaat. Ondertussen raakte het terrein steeds meer in verval en kreeg het een mysterieuze reputatie, onder meer bij geestenjagers en urbexers.
In 2018 stelde toenmalig burgemeester Ward Vergote een masterplan voor de site voor. “Hoe en wanneer dat zal ingevuld worden, dat is nog allemaal te bekijken”, klonk het toen.
De nostalgie rond Dadipark bleef intussen leven. Dat bleek ook uit het tijdelijke Pop-up Dadipark dat vanaf 2021 enkele jaren georganiseerd werd. Twee jaar geleden werd uiteindelijk een concreet ruimteplan voorgesteld. Daarbij wordt de Heulebeek omgevormd tot een groen landschapspark en komt er ruimte voor woningen.
Met de start van dat plan lijkt er nu eindelijk een nieuwe toekomst te komen voor de voormalige pretparksite in Dadizele.