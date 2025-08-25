29°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Dader(s) van moord in Oos­ten­de nog niet gevat

moord oostende

De dader(s) van de moord in het centrum van Oostende zaterdagnamiddag zijn nog steeds niet gevat. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen zondag. Later vandaag volgt een autopsie.

In de Brusselstraat in Oostende is zaterdagnamiddag een vrouw doodgeschoten. Het gaat om een 43-jarige buurtbewoonster. Ze werd geraakt in de hartstreek en is overleden. Volgens sommige media zou er sprake zijn van meerdere daders, een van hen zou op de vlucht geslagen zijn met een taxi. Ook zondag wordt de klopjacht op de dader(s) voortgezet.

Over de omstandigheden van de moord kan het parket voorlopig niets zeggen, het onderzoek loopt volop. Later op de dag volgt een autopsie.

Moord Oostende
Nieuws

Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
Belga
Moord

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Moord Oostende
Update

Vrouw (43) op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Oostende: politie houdt klopjacht op twee daders
Arrestatie1

Verdachten van moord in Zeebrugge verschijnen voor Poolse rechtbank
Witte mars opbouw 2
Update

Grote opkomst verwacht voor witte mars in Zeebrugge na dood van Herwin
Slachtoffer1

Buurt reageert opgelucht nu verdachten van moord Zeebrugge in Polen zijn opgepakt
Arrestatie1
Update

Poolse politie filmt arrestatie van de twee mannen die verdacht zijn van moord in Zeebrugge
Thumbnail 250822 ZEEBRUGGE Verdachten

Dertig tips over moord in Zeebrugge
Aanmelden