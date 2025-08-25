In de Brusselstraat in Oostende is zaterdagnamiddag een vrouw doodgeschoten. Het gaat om een 43-jarige buurtbewoonster. Ze werd geraakt in de hartstreek en is overleden. Volgens sommige media zou er sprake zijn van meerdere daders, een van hen zou op de vlucht geslagen zijn met een taxi. Ook zondag wordt de klopjacht op de dader(s) voortgezet.

Over de omstandigheden van de moord kan het parket voorlopig niets zeggen, het onderzoek loopt volop. Later op de dag volgt een autopsie.