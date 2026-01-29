6°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Crowd­fun­ding voor La Colom­ba na dode­lij­ke brand in Oostende

Brand oostende 2

Na de zware brand in La Colomba, een centrum voor begeleid zelfstandig wonen in Oostende, is een crowdfunding gestart. Het gebouw werd volledig vernield en twee bewoners kwamen om het leven.

De brand in de Dokter Eduard Moreauxlaan was vorige week. Een man van 77 en een vrouw van 74 overleden, negen andere bewoners raakten gewond. Het gebouw is sindsdien ook onbewoonbaar.

Met de crowdfunding wil La Colomba een nieuwe thuis creëren voor de bewoners. Die willen vooral geborgenheid en een veilige omgeving. 

Slachtoffer brand oostende
Nieuws

Twee doden bij uitslaande brand in centrum voor begeleid wonen in Oostende: "oorzaak is accidenteel"
De redactie

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden