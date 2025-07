Na dat feit kreeg Crevits hier vandaag vragen over in de commissie binnenlands bestuur. Ze bleef in haar antwoord vrij neutraal. "Het lijkt me absoluut noodzakelijk om de uitspraak ten gronde af te wachten. Tot zolang zal ik geen overhaaste conclusies trekken. Pas als en wanneer de uitspraak ten gronde de schorsing van mijn beslissing zou bevestigen, kan er gekeken worden of er wijzigingen in de regelgeving nuttig of nodig zouden zijn."

"De heer De Meyer blijft intussen functioneren als aangewezen burgemeester. De raad moet normaalgezien binnen een termijn van zes maanden een uitspraak ten gronde doen. Die termijn kan overschreden worden maar ik denk, hoe sneller er hier duidelijkheid is, hoe liever. En ik denk dat dat ook het oordeel is van de aangewezen burgemeester in Heuvelland."