Met een beslissing van 30 juni schorst de Raad van State dus vandaag de beslissing van minister Crevits (CD&V) om Wieland De Meyer niet aan te stellen als burgemeester.

In het beroepschrift werden heel wat inhoudelijke zaken opgeworpen, maar vooral - en alleen al - het feit dat noch de minister, noch de adviesverleners zoals het parket of de gouverneur de burgemeester gesproken hadden, volstond al om deze beslissing te schorsen.

Nu de beslissing geschorst is, wordt deze aanstelling via een normale procedure de beslissing in raad van state behandeld, al kan dat enige tijd duren. In afwachting van een beslissing ten gronde blijft Wieland De Meyer dus aangewezen burgemeester van Heuvelland en kan de rust en stabiliteit terugkeren.