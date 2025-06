Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits: “Het benoemingsproces van de burgemeesters startte begin dit jaar. Op Oudenburg en Heuvelland na, heb ik in 283 gemeenten de aangewezen-burgemeester benoemd. Voor Heuvelland kon de benoeming van de burgemeester niet doorgaan zolang er geen definitieve uitspraak was over de geldigheid van de verkiezingen. Intussen heeft de Raad van State beslist dat de gemeenteraadsverkiezingen in Heuvelland niet moeten worden overgedaan. Op basis van alle verkregen documenten en ongunstige adviezen, heb ik beslist om de aangewezen-burgemeester van Heuvelland, Wieland De Meyer, niet te benoemen.”