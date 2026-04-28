De brand brak rond 19.30 uur uit bij het bedrijf Novaya Solutions. Omdat aanvankelijk onduidelijk was waar de brand precies woedde - binnen of buiten aan het bedrijf -, rukte de brandweer massaal uit.

Ter plaatse bleek het vuur niet in het bedrijfsgebouw zelf te woeden, maar in een container die buiten stond en gevuld was met latex. Dat zorgde voor een opvallend veel rookontwikkeling, die in de wijde omgeving zichtbaar was.