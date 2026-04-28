Containerbrand bij latexbedrijf in Schuiferskapelle veroorzaakt grote rookpluim
In de B.A. Guilbertlaan in Schuiferskapelle, bij Tielt, is zondagavond brand uitgebroken in een container met latex. De rookpluim was van ver te zien, maar de brandweer had het vuur snel onder controle.
De brand brak rond 19.30 uur uit bij het bedrijf Novaya Solutions. Omdat aanvankelijk onduidelijk was waar de brand precies woedde - binnen of buiten aan het bedrijf -, rukte de brandweer massaal uit.
Ter plaatse bleek het vuur niet in het bedrijfsgebouw zelf te woeden, maar in een container die buiten stond en gevuld was met latex. Dat zorgde voor een opvallend veel rookontwikkeling, die in de wijde omgeving zichtbaar was.
De brandweer had de brand uiteindelijk snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef. Nadien werd de inhoud van de container met behulp van een heftruck verwijderd om alles grondig na te blussen.
De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend. Tijdens de interventie werd de B.A. Guilbertlaan plaatselijk afgesloten voor het verkeer.