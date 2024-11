Het zijn de laatste momenten voor Vincent Van Quickenborne als burgemeester in Kortrijk. Maar ook de komende zes jaar blijft hij actief in de Guldensporenstad. De eerste twee jaar zal Van Quickenborne de gemeenteraad voorzitten. Nadien volgt hij Wout Maddens op als schepen van Stedenbouw en Wonen. En hij neemt er ook Financiën en Evenementen bij, van Wouter Allijns.

Ook tijdens de onderhandelingen was Van Quickenborne nooit echt weg: "Sommigen spreken nu al van de comeback van Q. Ik heb hard gewerkt tijdens de verkiezingen. Ik heb persoonlijk een relatief goede score neergezet. De score van de partij was zeer goed. Ik heb me vooral heel erg geamuseerd de voorbije vier weken tijdens de onderhandelingen. Ik heb Ruth met raad en daad bijgestaan."