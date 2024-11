Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk, N-VA en Vooruit lieten half november weten dat er "witte rook" was bij de onderhandelingen na de verkiezingen van begin oktober. "We hebben 'een basis gevonden om in vertrouwen met elkaar verder te onderhandelen rond een inhoudelijk akkoord'", zeiden Ruth Vandenberghe (TBSK), Axel Ronse (N-VA) en Maxim Veys (Vooruit) toen.



Nu is er dus een akkoord rond de nieuwe bestuursploeg en is duidelijk wie schepen wordt of blijft in Kortrijk . Dat wordt dus vanavond voorgesteld.