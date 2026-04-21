De code geel versprong vanmorgen naar code oranje in heel Vlaanderen. In alle provincies is het al een tijd lang droog en valt er geen neerslag. Daarbovenop waait er een stevige, landelijke wind uit oostelijke richtingen, duidt Natuur en Bos. De combinatie van die twee factoren leidt tot een groot risico op natuurbranden.

Extra voorzichtig

Daarom vraagt het agentschap om extra voorzichtig te zijn. Er gelden drie gouden regels: rook niet in bossen of natuurgebieden, maak geen vuur en laat kinderen niet zonder toezicht rondlopen. Wie een verdachte situatie ziet, kan dat melden via het noodnummer 112.

De brandweer en natuurbeheerders zijn extra waakzaam en staan paraat om versterkt uit te rukken.

