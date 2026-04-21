18°C
Aanmelden
Nieuws

Code oran­je voor brand­ge­vaar in alle natuurgebieden

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Er geldt sinds vanmorgen een hoog gevaar voor natuurbranden in alle Vlaamse provincies. Dat heeft het agentschap Natuur en Bos gemeld. De code oranje houdt normaal gezien aan tot de "verwachte weersverandering in het weekend".

De code geel versprong vanmorgen naar code oranje in heel Vlaanderen. In alle provincies is het al een tijd lang droog en valt er geen neerslag. Daarbovenop waait er een stevige, landelijke wind uit oostelijke richtingen, duidt Natuur en Bos. De combinatie van die twee factoren leidt tot een groot risico op natuurbranden.

Extra voorzichtig

Daarom vraagt het agentschap om extra voorzichtig te zijn. Er gelden drie gouden regels: rook niet in bossen of natuurgebieden, maak geen vuur en laat kinderen niet zonder toezicht rondlopen. Wie een verdachte situatie ziet, kan dat melden via het noodnummer 112.

De brandweer en natuurbeheerders zijn extra waakzaam en staan paraat om versterkt uit te rukken.

Hier vind je een lijst met alle natuurgebieden in West-Vlaanderen

De redactie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden