Club Brug­ge doopt oefen­com­plex om tot Alheem­bouw Basecamp

De uitbreidingswerken aan het Basecamp van Club Brugge in Westkapelle zijn afgerond. Vrijdag werd het vernieuwde oefencomplex officieel voorgesteld. De site, officieel het 'Alheembouw Basecamp', heeft voortaan extra kantoorruimte.

Het complex, vroeger bekend als het Belfius Basecamp, werd uitgebreid met nieuwe burelen. Een dertigtal personeelsleden verhuist binnenkort van de kantoren boven de fanshop in Brugge naar Westkapelle.

“Het is een geslaagd project waar het sportieve en extra-sportieve samenkomen zonder elkaar te storen”, zegt Peter Temmerman, CEO van bouwbedrijf Alheembouw uit Staden, dat mee instond voor de uitbreiding. Alheembouw hoopt ook betrokken te blijven bij toekomstige infrastructuurprojecten van Club Brugge, waaronder het nieuwe stadiondossier.

Sportief blijft Club Brugge intussen volop meestrijden bovenaan het klassement. “Ons doel verandert niet: wij trekken naar elke wedstrijd om te winnen”, zegt coach Ivan Leko. Club Brugge ontvangt morgenavond Sint-Truiden. Club is momenteel leider en moet al zeker winnen om die plaats ook vast te houden.

