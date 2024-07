Het circusfestival ‘Cirque Plus’ is een jaarlijkse traditie geworden in Brugge. Al voor het 17de jaar zijn jong en oud welkom om te genieten van alle acts. “Het is gegroeid doorheen de jaren. We begonnen in het Entrepot met Circus Ronaldo en vandaag staan we voor een driedaags festival met 24 gezelschappen uit 10 landen”, zegt organisator Peter Grymonprez.