Chocolaterie Carré uit Moen wint zilver met hun unieke ‘Espresso Martini Parel’ op vakbeurs in Keulen
Chocolaterie Carré, het familiaal chocoladebedrijf uit Moen (Zwevegem), heeft een zilveren medaille gewonnen op de New Product Showcase van ISM Keulen, een toonaangevende vakbeurs voor chocolade en zoetwaren.
De prijs werd toegekend aan de Espresso Martini Parel, een creatie van Chocolaterie Carré uit Moen (Zwevegem). Het wist internationale vakjuryleden uit honderden deelnames te overtuigen. Het combineert een perfect uitgebalanceerde blend van huisgemaakte koffielikeur, vodka, espresso en een subtiele toets suikersiroop, en wordt omhuld door een delicate suikerkorst en afgewerkt met de fijnste Belgische chocolade.
Espresso Martini is tegenwoordig een van de populairste cocktails wereldwijd en daar speelt Chocolaterie Carré graag op in. “We wilden een praline creëren die verrast, maar tegelijk perfect in balans is”, aldus Dirk Naert, meester chocolatier bij Carré. “De uitdaging zat in het combineren van een vloeibare cocktailvulling met een verfijnde chocolade-omhulling zonder in te boeten aan textuur of smaak. Dat net deze creatie nu internationaal bekroond wordt, maakt ons bijzonder trots.”