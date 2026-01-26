Espresso Martini is tegenwoordig een van de populairste cocktails wereldwijd en daar speelt Chocolaterie Carré graag op in. “We wilden een praline creëren die verrast, maar tegelijk perfect in balans is”, aldus Dirk Naert, meester chocolatier bij Carré. “De uitdaging zat in het combineren van een vloeibare cocktailvulling met een verfijnde chocolade-omhulling zonder in te boeten aan textuur of smaak. Dat net deze creatie nu internationaal bekroond wordt, maakt ons bijzonder trots.”