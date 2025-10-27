Het initiatief bestaat ondertussen al tien jaar. Waar de begeleiders vroeger vooral de straat op trokken om jongeren te bereiken, heeft Be You sinds 2018 een vaste locatie vlak bij het centrum van Ieper. “Het grote verschil met vroeger is dat jongeren ons nu makkelijk kunnen vinden”, vertelt Henri. “We zitten dicht bij verschillende middelbare scholen en de wijken waar we ooit begonnen zijn. Het is een plek waar we niemand storen, maar waar jongeren zich thuis voelen.”