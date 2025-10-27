Chillen en een luisterend oor: Be You is al tien jaar een tweede thuis voor jongeren
Het Ieperse jongerenproject Be You krijgt 3.000 euro steun van Hart voor West-Vlaanderen. Met dat bedrag kunnen jongeren op kamp die dat anders niet kunnen betalen. Maar Be You betekent veel meer dan alleen dat: het is een vaste ontmoetingsplek voor jongeren die nood hebben aan een luisterend oor, wat ontspanning of begeleiding.
“Be You is eigenlijk buurtwerk voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, maar wie iets jonger of ouder is, is ook welkom”, zegt jeugdwerker Henri Menheere. “We bieden een plek waar jongeren kunnen komen chillen, praten als ze het moeilijk hebben of gewoon samen een spel spelen. Soms is er chocomelk, soms frietjes – het is altijd iets anders.”
Het initiatief bestaat ondertussen al tien jaar. Waar de begeleiders vroeger vooral de straat op trokken om jongeren te bereiken, heeft Be You sinds 2018 een vaste locatie vlak bij het centrum van Ieper. “Het grote verschil met vroeger is dat jongeren ons nu makkelijk kunnen vinden”, vertelt Henri. “We zitten dicht bij verschillende middelbare scholen en de wijken waar we ooit begonnen zijn. Het is een plek waar we niemand storen, maar waar jongeren zich thuis voelen.”
Op kamp naar domein Puyenbroeck
Naast de wekelijkse ontmoetingsmomenten organiseert Be You ook kampen. Dankzij de steun van Hart voor West-Vlaanderen konden ze vorig jaar en dit jaar naar domein Puyenbroeck.
“Dat is een prachtig domein met een camping en allerlei activiteiten, zoals lasershooten, mountainbiken en zwemmen”, zegt Henri. “De giften gebruiken we om die kampen te blijven organiseren, telkens opnieuw voor jongeren die die kans anders niet zouden krijgen.”