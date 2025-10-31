"Op de filmpjes die circuleren op sociale media zie je meerdere mensen op de bus staan met pyromateriaal in hun handen. Dus het is zeker meer dan één dader", zegt Petra Depoorter van de socialistische vakbond .

Voor de vakbonden is de maat dan ook vol. De sfeer voordien is nochtans gemoedelijk, ook hier op de Markt. Maar na het incident rijden de chauffeurs allemaal binnen.

Petra Depoorter van de socialistische vakbond: "We vertellen wat er gebeurd is na het incident en dan vragen we ook om naar binnen te rijden. De veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden en voor ons is dat toch topprioriteit."

Bij volgende Europese wedstrijden van Club Brugge willen de lijnchauffeurs ook geen supporters meer naar het stadion brengen.

"Ik denk dat gisteren wel de druppel te veel was om in de toekomst nog te rijden voor voetbalvervoer, zeker met sommige supporters", zegt Alain Haegheman van de christelijke vakbond.

"Wij moeten samenzitten om sommige veiligheidsmaatregelen te herevalueren. En desnoods bij te sturen met begeleiding op de bus. Hetzij door stewards, hetzij door veiligheidspersoneel of politieagenten. Maar de huidige veiligheidsmaatregelen volstaan niet meer om dergelijk transport te voorzien voor reizigers", aldus Bart Pieters van de liberale vakbond.