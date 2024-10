Met doorbraakalbums zoals Unsafe (1994), Black Fuel (1997), het legendarische Live at the Ancienne Belgique (2010) en zelfs een Unplugged (2015) album zette Channel Zero België op de internationale kaart als metalland. Ze waren tot op de dag van vandaag de eerste vonk voor een hele reeks andere Belgische metalbands.

“Het was een hel van een rit”, zegt Franky De Smet-Van Damme. “Channel Zero heeft me zoveel gegeven als persoon en kunstenaar. Maar je moet ook de boel durven sluiten op hun hoogtepunt. En dat gaan we doen, samen met de band, de hele crew en de fans in de AB.”

Die allerlaatste show vindt plaats in december 2026 in de stad waar het allemaal begon. In 2025 staan ze ook nog eens op Alcatraz.