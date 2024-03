Brecht Van Poucke, Bakkerij Painture: "Surrealisme. Iets wat je ziet maar er niet is. Of iets wat er is maar je niet ziet. Een beetje dat spel. Dat bracht me op het idee om een ei te maken dat geen volledig ei is maar een half ei. De rest van het ei zie je in spiegelbeeld. Vandaar: ceci n'est pas un oeuf. Het is geen ei maar een half ei. Ik heb de wolkjes met de hand geschilderd met cacaoboter en de achtergrond in het helderblauw gekleurd. Alles is eetbaar."