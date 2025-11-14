Nu kunnen burgemeesters al publiek toegankelijke inrichtingen sluiten als er aanwijzingen zijn van drugshandel, drugsproductie of drugslabo’s. Het wetsvoorstel breidt die bevoegdheid uit. Nodig, vindt CD&V want het aantal drugslabo's neemt toe. ook in West-Vlaanderen. In 2024 werden er in onze provincie vijf druglabo's ontdekt. Vooral in de politiezones MIRA maar ook in RIHO, Tielt en VLAS. Uit een recente bevraging bij 170 burgemeesters blijkt dat zij drugs dé grootste uitdaging vinden, voor verkeer of dakloosheid.