CD&V wil woningen van drugsdealers een jaar sluiten
CD&V wil dat burgemeesters privéwoningen kunnen sluiten als er drugsactiviteiten zijn. De partij heeft hiervoor een wetsvoorstel klaar. Kamerlid Franky Demon uit Brugge zet mee zijn schouders onder het voorstel.
Nu kunnen burgemeesters al publiek toegankelijke inrichtingen sluiten als er aanwijzingen zijn van drugshandel, drugsproductie of drugslabo’s. Het wetsvoorstel breidt die bevoegdheid uit. Nodig, vindt CD&V want het aantal drugslabo's neemt toe. ook in West-Vlaanderen. In 2024 werden er in onze provincie vijf druglabo's ontdekt. Vooral in de politiezones MIRA maar ook in RIHO, Tielt en VLAS. Uit een recente bevraging bij 170 burgemeesters blijkt dat zij drugs dé grootste uitdaging vinden, voor verkeer of dakloosheid.
Verregaand
Demon zegt te beseffen dat het om een verregaand voorstel gaat. Maar het gaat hier niet om de brave burger, zegt hij. En er worden ook voldoende juridische waarborgen ingebouwd. De maatregel mag bovendien maximaal een jaar duren.