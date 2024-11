"We kunnen niet blijven leven in het verleden, dus wordt het tijd om dit allemaal achter ons te laten. Er moet naar de toekomst gekeken worden, in het belang van onze stad. De gesprekken van de afgelopen weken hebben wel één en ander duidelijk gemaakt. Anderzijds blijken er inhoudelijk toch nog heel wat obstakels. We moeten terug aan tafel," zeggen zowel NV-A als CD&VPlus Blankenberge.



N-VA en CD&V Plus kunnen in Blankenberge geen meerderheid vormen zonder een derde partij. Samen hebben ze 12 op 27 zetels. Ze hebben de keuze uit Team Blankenberge (8 zetels), Vooruit (4 zetels) of Vlaams Belang (3 zetels).