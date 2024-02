De West-Vlaamse lijsttrekkers Nathalie Muylle en Hilde Crevits waren de eregasten. Ze wijzen op de sterke Brugse score in het Gemeenterapport. Van de dertien Vlaamse centrumsteden is Brugge bij de top wat betreft het geluksgevoel en het vertrouwen van de inwoners in het lokale bestuur. De partij benadrukt nog eens het geloof in De fauw als burgemeester voor de volle zes jaar. Ook schepen Franky Demon kan op het volste vertrouwen rekenen.

Over concrete programmapunten spreekt de partij zich nog niet uit. Er is veel kans op een verdere samenwerking met Vooruit, maar het struikelblok is de fusie van de ziekenhuizen AZ Sint-Jan en AZ Sint-Lucas.