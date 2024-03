Maar nu, 24 maanden later, loopt Dedecker trots door het nieuwe Silt, want zo heet het nieuwe casino. Het waren dure tijden om te bouwen. Ooit geraamd op 41 miljoen euro, strandt het project nu op ruim 70 miljoen. De speelhal van het nieuwe kustcasino is de echte geldschieter van het project. Maar het is veel meer dan een casino alleen. “Er is ook de evenementenzaal, met een capaciteit van 2.000 mensen. Daarnaast is er een hotel met een 70-tal kamers. En drie verschillende restaurants.”