De carnavalsduik die naar jaarlijkse traditie het carnaval in Blankenberge afsluit, gaat niet door. De voorspelde weersomstandigheden voor komend weekend zijn de spelbreker. Zaterdag wordt een krachtige wind verwacht uit het westzuidwesten. Dit in combinatie met springtij zorgt ervoor dat er een zeer sterkte stroming is op het moment van de duik.

“Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, kunnen we niet anders dan de duik aflassen", klinkt het bij Prasse. "Door de koude wind in combinatie met natte kledij raken zwemmers bovendien sneller onderkoeld en dat risico willen we niet lopen.”

