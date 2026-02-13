8°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Car­na­vals­duik in Blan­ken­ber­ge afge­last door weers­om­stan­dig­he­den: We wil­len het risi­co niet lopen”

Carnavalsduik Blankenberge

©Stad Blankenberge

In Blankenberge vindt normaal morgen de carnavalsduik plaats, maar die gaat niet door omwille van de weersomstandigheden. "Dat risico willen we niet lopen", aldus burgemeester Björn Prasse. 

De carnavalsduik die naar jaarlijkse traditie het carnaval in Blankenberge afsluit, gaat niet door. De voorspelde weersomstandigheden voor komend weekend zijn de spelbreker. Zaterdag wordt een krachtige wind verwacht uit het westzuidwesten. Dit in combinatie met springtij zorgt ervoor dat er een zeer sterkte stroming is op het moment van de duik.

“Om de veiligheid van de zwemmers te garanderen, kunnen we niet anders dan de duik aflassen", klinkt het bij Prasse. "Door de koude wind in combinatie met natte kledij raken zwemmers bovendien sneller onderkoeld en dat risico willen we niet lopen.”

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Jeugdfilmfestival Brugge 1

Van concept tot première: kinderen draaien hun eigen film in Brugge
Groepsfoto Younited KVDO

KVDO zet zich met Younited-team in voor kansarme jongeren: “Iedereen is hier gelijk”
Afval ivbo

De Haan kiest voor nieuw afvalsysteem: dit verandert
2022-09-07 00:00:00 - Dagelijks melding van seksueel geweld in zorgcentrum Roeselare

Veilige Huizen bereiken 30 procent meer gezinnen, ook stijging in West-Vlaanderen
Wegenwerken - kraan - werken

Veurne verstrengt regels voor nutswerken op openbaar domein
Jongeren wagen zich aan Drone-Bootcamp in Damme: "Ik vind de techniek hoe je moet landen het leukst"

Jongeren wagen zich aan Drone-Bootcamp in Damme: "Ik vind de techniek hoe je moet landen het leukst"
Aanmelden