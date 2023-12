Ook Oudenburg stapt graag mee in het verhaal van de blauwe economie, één van de sterkst stijgende sectoren in ons land. Romina Vanhooren, burgemeester Oudenburg: “ We hebben heel wat ambities met ons land op dat vlak. Zij het voor offshore sector, het blauwe toerisme, de haven van Oostende. Maar al die ambities en de werkgelegenheid die daar aan gekoppeld is, stopt niet aan de grenzen van de kustgemeenten. Ook voor het hinterland is dat een heel belangrijke sector. Daar willen we samen nu onze schouders onder zetten. “

De gemeenten en nog een veel andere organisaties hebben actieplan klaar. Naast jobbeurzen organiseren willen ze ook een educatieve werking opstarten voor scholen.