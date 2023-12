Het Minnewaterpark in Brugge vormt van 12 tot en met 14 juli opnieuw het decor voor Cactusfestival. Voor de 41ste editie pakt het familiefestival uit met een grote naam. The War on Drugs mag op zondag 14 juli het festival afsluiten. Daarmee haalt de organisatie een klepper van formaat binnen. De band uit Philadelphia stond eerder onder andere op Rock Werchter en Pukkelpop en veroverde in 2022 de achtste plaats in de Tijdloze 100 met hun hit 'Thinking of a place'.