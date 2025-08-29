Bijna alle buurtbewoners langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk zijn tevreden over de blauwe lijn op het voetpad. Dat blijkt uit een bevraging van de stad bij 24 gezinnen. Bijna allemaal willen ze dat de blauwe lijn blijft, want ze merken een duidelijke verbetering.

De lijn, die sinds het begin van het schooljaar op de grond werd aangebracht, geeft aan waar het privé-eigendom van de bewoners begint. Ze moet voorkomen dat scholieren die er op de bus wachten tegen gevels of auto’s leunen of op vensterbanken gaan zitten.