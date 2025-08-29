14°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Buurt­be­wo­ners wil­len blau­we lijn in Ouden­aardse­steen­weg behouden

Blauwe lijn bushaltes

De meeste bewoners langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk willen dat de blauwe lijn aan hun huizen blijft. Dat blijkt uit een bevraging van de stad. De lijn markeert sinds september de grens tussen het openbaar domein en privé-eigendom, om overlast van scholieren aan de bushaltes te vermijden.

Bijna alle buurtbewoners langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk zijn tevreden over de blauwe lijn op het voetpad. Dat blijkt uit een bevraging van de stad bij 24 gezinnen. Bijna allemaal willen ze dat de blauwe lijn blijft, want ze merken een duidelijke verbetering.

De lijn, die sinds het begin van het schooljaar op de grond werd aangebracht, geeft aan waar het privé-eigendom van de bewoners begint. Ze moet voorkomen dat scholieren die er op de bus wachten tegen gevels of auto’s leunen of op vensterbanken gaan zitten.

Bushaltes Kortrijk
Nieuws

Extra bussen en blauwe lijn moeten overlast aan Kortrijkse bushaltes inperken
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Reveil de panne

Focus & WTV zenden troostmoment van Reveil live uit vanuit Nieuwpoort
205 BB LINKS hart2loovti

VZW De Loods trekt met 'Speelkaravaan' naar wijken met kanszoekende gezinnen
Sticker3

Oostende roept inwoners op om oprit te delen met zorgverleners
101 BB LINKS stiltecocons

Hart voor West-Vlaanderen steunt 35 projecten voor kanszoekende jongeren
Nieuwpoort verlicht

15.000 kaarsjes verlichten strand van Nieuwpoort als eerbetoon aan overledenen
Lilouminister

Boek 'Zitski Complot' is geïnspireerd op Lilou, een meisje van 15 dat verlamd is vanaf haar middel
Aanmelden