De meeste bewoners langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk willen dat de blauwe lijn aan hun huizen blijft. Dat blijkt uit een bevraging van de stad. De lijn markeert sinds september de grens tussen het openbaar domein en privé-eigendom, om overlast van scholieren aan de bushaltes te vermijden.
Bijna alle buurtbewoners langs de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk zijn tevreden over de blauwe lijn op het voetpad. Dat blijkt uit een bevraging van de stad bij 24 gezinnen. Bijna allemaal willen ze dat de blauwe lijn blijft, want ze merken een duidelijke verbetering.
De lijn, die sinds het begin van het schooljaar op de grond werd aangebracht, geeft aan waar het privé-eigendom van de bewoners begint. Ze moet voorkomen dat scholieren die er op de bus wachten tegen gevels of auto’s leunen of op vensterbanken gaan zitten.