"Het nieuwe voetbalstadion staat op amper 50 meter van onze woningen en moet opschuiven". Dat zegt buurtbewoner Toon Van Moerbeke. Tegelijk vraagt hij aan burgemeester De fauw om de nieuwe parkeer- en mobiliteitsplannen eerst al eens uit te testen.

"Hij kan zijn plannen die hij destijds verkondigde in de Gotische zaal in Brugge kan hij nu, vanaf het volgende seizoen uitvoeren zodanig dat de buurt vertrouwen krijgt. Toch zeker in dat gedeelte van het plan."

Een 40-tal omwonenden vraagt overleg met de stad en met Club Brugge om tot een compromis te komen.

"Uiteindelijk, als men enige goodwill wil creëren, dan gaat men op dat aanbod in – om het in voetbaltermen uit te drukken – op die assist in en scoort. Langs die weg kan je veel sneller tot een oplossing komen dan via een juridische weg. Nodig de mensen uit voor overleg. En dan zien we. Komt er geen overleg, dan gaat het de juridische weg zijn. We hebben al een paar keer gewonnen."

Heel wat buurtbewoners zijn bang om te praten, bang voor bedreigingen of acties van supporters. Maar Toon niet.

"Ik laat mij op geen enkele wijze intimideren, nooit never."