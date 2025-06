Het is een voorlopige maatregel, want intercommunale Leiedal wil de site kopen. Er is alleen nog discussie met OVAM over de sanering van de grond en wie dat gaat betalen. Dat vertraagt ook een mogelijke sloop, maar Waregem bereidt die al voor zodat het snel kan gaan bij groen licht. “Er zit ook asbest in die daken, en dat moet voorbereid worden door een expert. Dus we gaan dat in gang steken zodat we dat ergens tegen september op de gemeenteraad kunnen brengen en dat we concreet de afbraak kunnen voorbereiden.”