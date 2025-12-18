Het gaat om een sociale woning die door de gemeente wordt verhuurd via huisvestingsmaatschappij Thuiswest. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Volgens de eerste vaststellingen van de hulpdiensten zou de brand zijn aangestoken. In de periode voorafgaand aan de feiten waren er ruzies tussen de bewoonster en haar buurman. Die buurman werd door de politie meegenomen voor verhoor.