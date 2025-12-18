5°C
Ingelmunster

Buur­man opge­pakt voor ver­moe­de­lij­ke brand­stich­ting in soci­a­le woning in Ingelmunster

Brandstichting

In Ingelmunster is een man opgepakt op verdenking van brandstichting in een sociale woning. Dat schrijft VRT en bevestigt de lokale politie. De brand brak gisteren rond 19 uur uit in een zolderkamer van de woning.

Het gaat om een sociale woning die door de gemeente wordt verhuurd via huisvestingsmaatschappij Thuiswest. De brandweer had het vuur snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Volgens de eerste vaststellingen van de hulpdiensten zou de brand zijn aangestoken. In de periode voorafgaand aan de feiten waren er ruzies tussen de bewoonster en haar buurman. Die buurman werd door de politie meegenomen voor verhoor.

Ben Storme

Ben Storme
Brand Brandstichting

