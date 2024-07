Aanpassing lijn 80 Menen-Geluwe-Beselare-Ieper

Vanaf 2 september wordt er een tweede ochtendrit ook met een gelede bus uitgevoerd in plaats van met een standaardbus. Er wordt dus een extra capaciteit voorzien.

Vanaf 2 september wordt de ochtendrit om 7u30 richting Ieper met 15 minuten vervroegd en vertrekt voortaan om 7u15 in Menen en komt aan om 7u52 in Ieper. Dat zorgt ervoor dat nu alle drie de bussen op tijd zullen vertrekken om op tijd in Ieper aan te komen.

Aanpassing lijn 80 Ieper-Beselare-Geluwe-Menen

Vanaf 2 september wordt de rit om 7u20 uit Ieper met aankomst te Menen om 7u57 met 15 minuten vervroegd. De nieuwe aankomst is dan voorzien om 7u42 te Menen zodat ook de leerlingen naar Menen op tijd in school kunnen komen.

Aanpassing lijn 90 Roeselare-Moorslede-Zonnebeke-JYZ-Ieper

Vanaf 2 september wordt de rit om 7u16 vanaf Roeselare Station uitgevoerd met een gelede bus in plaats van met een standaardbus. Er wordt dus een extra dubbele bus voorzien. Aankomst in Ieper is voorzien om 8u10.

Vanaf 2 september wordt er eveneens een vaste extra rit voorzien vanaf Zonnebeke Broodseinde om 7u32 richting Roeselare met aankomst om 8u01.

Daarnaast werd nagevraagd de verbinding en de overstap tussen lijn 90 (Ieper-Roeselare) en lijn 908 (Roeselare-Beselare) beter op elkaar af te stemmen en optimalisaties te bekijken zodat beide lijnen op elkaar aansluiten.