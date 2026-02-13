Burgemeester van Ledegem Bart Dochy brengt boek ‘Trotse Boeren’ uit: “De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels”
"We moeten trots zijn op onze boeren en onze landbouw. De sector heeft nood aan duidelijke en eenvoudige regels." Een oproep van de burgemeester van Ledegem, Bart Dochy, in zijn boek 'Trotse Boeren'. Hij is Vlaams parlementslid voor CD&V en ook landbouwer in bijberoep. In zijn boek schetst de CD&V-er hoe de landbouw in de loop van de jaren geëvolueerd is. Zaken die je moet weten om het beleid voor de toekomst uit te schrijven, vindt hij.
De burgemeester van Ledegem, Bart Dochy, is Vlaams parlementslid voor CD&V en ook landbouwer in bijberoep. Hij weet waar hij over praat en schreef er een boek over 'Trotse boeren'. Politici hebben vaak veel te weinig achtergrondkennis, merkte hij tijdens een parlementaire uitstap naar Nederland. "Het was frustrerend vast te stellen dat toen we passeerden aan het geboortehuis van Sicco Mansholt, de grondlegger van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, slechts drie van de tien parlementsleden wisten wie hij was", klonk het bij Dochy.
"Het waren allemaal parlementsleden uit de commissie landbouw. Eigenlijk is het belangrijk om de geschiedenis te kennen om mee de toekomst te kunnen schrijven. We mogen trots zijn op ons voedingssysteem, op onze landbouw, op de para-agrarische en de agrarische sector in de breedste zin. En dat moeten we uitstralen om met een open blik naar de toekomst te kunnen kijken en ervoor te zorgen dat er in de toekomst inderdaad ook hier in Europa voedselproductie blijft."
Wetten en regels moeten, zowel op Europees, federaal als Vlaams niveau eenvoudiger, vindt Dochy. De uitdagingen zijn groot, er is veel werk aan de winkel. Maar hij is hoopvol.
"Het is zo dat alle beleidsniveaus de mond vol hebben van het strategische belang van voeding, maar dat men in het beleid dit zeer weinig implementeert. Dat is een zeer grote uitdaging. De mate dat er een kader kan aangereikt worden aan jonge landbouwers zal bepalen in welke mate die bereid zijn om mee te stappen in de toekomst. Ik geloof in elk geval dat er een toekomst is. Mensen zullen blijven eten en we hebben nood aan gezonde voeding. En liefst die hier geproduceerd is."