De burgemeester van Ledegem, Bart Dochy, is Vlaams parlementslid voor CD&V en ook landbouwer in bijberoep. Hij weet waar hij over praat en schreef er een boek over 'Trotse boeren'. Politici hebben vaak veel te weinig achtergrondkennis, merkte hij tijdens een parlementaire uitstap naar Nederland. "Het was frustrerend vast te stellen dat toen we passeerden aan het geboortehuis van Sicco Mansholt, de grondlegger van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, slechts drie van de tien parlementsleden wisten wie hij was", klonk het bij Dochy.

"Het waren allemaal parlementsleden uit de commissie landbouw. Eigenlijk is het belangrijk om de geschiedenis te kennen om mee de toekomst te kunnen schrijven. We mogen trots zijn op ons voedingssysteem, op onze landbouw, op de para-agrarische en de agrarische sector in de breedste zin. En dat moeten we uitstralen om met een open blik naar de toekomst te kunnen kijken en ervoor te zorgen dat er in de toekomst inderdaad ook hier in Europa voedselproductie blijft."

