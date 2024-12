“Voor alle duidelijkheid: de politieke partijen of het gemeentebestuur treft volgens de uitspraak geen schuld. Fraude of fouten zijn niet bewezen, enkel onzekerheid over de werking van stem-en telbureaus zorgt ervoor dat verkiezingen volgens de raad overgedaan moeten worden.”

De Meyer wil hier nu verder niet inhoudelijk op reageren, en zal eerst de uitspraak analyseren. Tegen deze uitspraak is nog beroep mogelijk bij de Raad van State. “Of we dat doen, bepalen we de komende weken. “