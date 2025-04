"De burcht is niet alleen belangrijk voor Ieper, maar voor heel Vlaanderen. Het gaat om één van de oudst bewaarde grafelijke residenties, met uitzonderlijk goed bewaarde bouwstructuren en honderden vondsten uit de 12de eeuw en later. Archeologen noemen het de belangrijkste historische vondst ooit in de stad", klinkt het bij 'Burcht van Ieper'.

Drie opties

De drie opties die afgelopen weken naar voren werden geschoven, liggen nog steeds op tafel: de burcht onder de grond stoppen en het bouwproject op de grond realiseren, de archeologische vondst visueel integreren en fragmenteren in het nieuwe bouwproject via een kelderverdieping of de burcht zichtbaar houden in openlucht.

Bij de Burcht van Ieper hopen ze op die laatste optie: "die laatste optie is in amper één week al door meer dan 1800 mensen ondersteund, waaronder Petra De Sutter, ere-gouverneur Paul Breyne en oud-burgemeester Luc Dehaene.

"De waarde van deze unieke archeologische vondst overstijgt ruimschoots het lokale niveau. Het gaat om een zeldzaam stuk erfgoed dat belangrijk is voor heel Vlaanderen. De stad Ieper beschikt niet over de middelen om dit alleen te dragen - en dat mag ook niet verwacht worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de overheden die bevoegd zijn voor erfgoed en toerisme, en die over de nodige middelen beschikken."

"Daarom wordt de petitie volgende week overgemaakt aan: Ben Weyts (Vlaams minister bevoegd voor erfgoed), Melissa Depraetere (Vlaams minister bevoegd voor toerisme), Kelly Detavernier (West-Vlaams gedeputeerde voor erfgoed) en Jurgen Vanlerberghe (West-Vlaams gedeputeerde voor toerisme)."