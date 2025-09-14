Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Vandaag mocht ook het publiek voor het eerst een kijkje nemen in BRUSK, de nieuwe culturele hotspot van Brugge. Hoewel de eerste officiële tentoonstellingen pas volgend jaar openen, zijn de eerste reacties nu al lovend.
Voor bezoekers is het een unieke kans om de ruimtes alvast te verkennen. Iedereen reageert positief op hun eerste blik in BRUSK.
"Het gebouw is heel sereen en ruimtelijk, de lichtinval is fantastisch. Het is veelbelovend voor Brugge om hier moderne kunst te tonen. Als Bruggeling ben ik trots."
Dorine Hilderson, bezoeker: "De ruimtes zijn groot, perfect voor grote beelden en schilderijen. Er zijn enorm veel mogelijkheden."
Muziek speciaal voor BRUSK
Patrick Hamilton, componist: "Het is voor mij heel spannend. Mensen kennen mij misschien van een ander muziekgenre. Muziek is emotie en we proberen die over te brengen, en dat lijkt te lukken."
Indrukwekkende spinnenwebben
Bezoekers kunnen ook kennismaken met een indrukwekkende installatie: een groot web dat refereert aan het verhaal van de spin.
De eerste echte expo's hier openen op 8 mei volgend jaar. Bezoekers mogen zich verwachten aan een mix tussen moderne en hedendaagse kunst.