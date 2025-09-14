22°C
Kunst­hal BRUSK indruk­wek­kend geo­pend in Brugge

Gisterenavond is de nieuwe kunsthal (BRUSK) van Stad Brugge feestelijk geopend aan de Garenmarkt. Vanaf volgend jaar zullen er tijdelijke expo's van topniveau te zien zijn. Het gebouw moet Brugge als kunststad nog meer op de wereldkaart zetten.

De Brugse componist Patrick Hamilton brengt in première zijn werk ‘BRUSK, forms in motion, een concerto voor Brugge’. Dat zet meteen de toon voor de spectaculaire openingsavond van de kunsthal.

Het gelijkvloers is een transparante trappenhal met forum, museumshop en ateliers. Boven zijn er twee grote kunsthallen van 13m hoog en een reusachtig raam.

Spinnenwebben

De twee kunsthallen van Brusk zijn ingenomen door spinnenwebben, een kunstproject met duizenden meters cellofaantape van het internationale kunstenaarscollectief.

"De totaliteit kost 54 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 27 miljoen en de stad ook 27 miljoen betaalt. Dat is veel. Maar daardoor hebben we een ongelofelijke meerwaarde gecreëerd, niet alleen voor Brugge, maar voor heel Vlaanderen.﻿"

Dirk De fauw, burgemeester Brugge (CD&V)

In mei opent een eerste grote tentoonstelling over ‘Brugge in de Wereld’. In de vroege middeleeuwen was Brugge het centrum van de wereld en hier werd heel veel kunst gemaakt.

BRUSK

