In Into the Woods acteren en zingen heel wat leerlingen en leerkrachten uit verschillende Brugse scholen samen. Geen makkelijke opgave voor een musical van dat kaliber: "Het is wel moeilijk. Door het niveau van de musical ligt de lat heel hoog. En we hebben willen zoeken over heel Brugge en alle Brugse scholen. We hebben wel wat oproepen gedaan en er zijn nogal wat kandidaten geweest, dus dan is het wat zoeken", zegt regisseur Jan Bernolet.

Hoofdrollen

Een van de hoofdrollen is weggelegd voor Louis Geldof uit OLVA Brugge, hij speelt een bakker: "In het begin is dat wel even wennen. Dan moet je elkaar wat leren kennen. Maar eigenlijk werk je daar samen zoveel en zo hard aan dat je elkaar leert aanvoelen en leert kennen."



Lies Roose, leerkracht in het Technisch instituut Heilige Familie - Maricolen speelt als Assepoester: "De ene is wat hyperactiver dan de andere. De ene zoekt wat meer rust op. Maar dat maakt het juist zo plezant dat iedereen anders en uniek is. Of dat een beetje klikt? Zeker en vast. We zijn een hele hechte groep geworden. Ik ga iedereen super hard missen als dit avontuur voorbij is."

Assepoester en een bakker? In de musical zien we wel meer vreemde combinaties, want ook Roodkapje en Rapunzel passeren de revue. Het is een volwassen sprookje waarin alle figuren hun eigen verzuchtingen hebben.