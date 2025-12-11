8°C
Brug­se poli­tie waar­schuwt nog­maals voor pyro­tech­nisch mate­ri­aal, Gent­se sup­por­ter zwaargewond

Vuur

Foto Belga

Voor de wedstrijd tegen Club Brugge heeft een supporter van AA Gent door pyrotechnisch materiaal ernstige verwondingen opgelopen. De man moest geopereerd worden aan zijn hand.

Door de recente overstap van trainer Ivan Leko maakte de wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge zondagnamiddag nog iets meer emoties los. Volgens de lokale politie waren er voor aanvang van de wedstrijd al wat spanningen op de bezoekersparking.

De politie kon de gemoederen bedaren, maar even later ging het toch mis. Plots werd er veel pyrotechnisch materiaal afgestoken, waardoor een van de Gentse fans zware verwondingen opliep aan zijn hand. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en moest geopereerd worden. Tijdens en na de wedstrijd bleef alles wel rustig in en om het Jan Breydelstradion.

Club-Gent
Sport

Club Brugge klopt KAA Gent in Slag om Vlaanderen

Verboden

De Brugse lokale politie wijst nogmaals op de gevaren van dergelijk pyrotechnisch materiaal. Voor de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona brandde er door Bengaals vuur immers al een Lijnbus uit. "Toen vielen er gelukkig geen gewonden, nu is dat jammer genoeg wel het geval. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe gevaarlijk pyrotechnisch materiaal is. Daarom is het dan ook verboden", aldus politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Belga
Ben Storme

Ben Storme
Club Brugge

