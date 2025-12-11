Door de recente overstap van trainer Ivan Leko maakte de wedstrijd tussen AA Gent en Club Brugge zondagnamiddag nog iets meer emoties los. Volgens de lokale politie waren er voor aanvang van de wedstrijd al wat spanningen op de bezoekersparking.

De politie kon de gemoederen bedaren, maar even later ging het toch mis. Plots werd er veel pyrotechnisch materiaal afgestoken, waardoor een van de Gentse fans zware verwondingen opliep aan zijn hand. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en moest geopereerd worden. Tijdens en na de wedstrijd bleef alles wel rustig in en om het Jan Breydelstradion.

