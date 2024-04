"Zeg aan uw burgers dat ze niet naar Thessaloniki komen, want we zullen ze 'fucken'". Het is maar een van de haatberichten op sociale media, gericht aan Brugse voetbalsupporters. Na de wedstrijd Club Brugge - PAOK FC afgelopen donderdag in Brugge is er komende donderdag de terugmatch in Griekenland.

In Brugge waren er voor en na de wedstrijd heel wat problemen. Na de haatberichten nu, vreest burgemeester Dirk De fauw voor de veiligheid van zijn inwoners die naar Griekenland afzakken voor de match.