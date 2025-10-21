Brugse bloemen- en interieurspecialist Frederiek Van Pamel sluit winkel na 26 jaar
© Frederiek Van Pamel
De Brugse bloemen- en interieurliefhebber Frederiek Van Pamel stopt na 26 jaar met zijn winkel in de Ezelstraat. Door gezondheidsproblemen is het voor hem niet langer haalbaar om zijn zaak verder te zetten. 2025 wordt zijn laatste kerst in de bekende winkel.
“Mijn lichaam vraagt al een tijdje om rust. Na tien maanden proberen te herstellen, voel ik dat de kracht en energie nog niet volledig terug zijn”, zegt Frederiek Van Pamel in een mededeling. “Daarom heb ik beslist om de pauzeknop in te drukken. Dit is geen vaarwel, maar een tijdelijk afscheid.”
De winkel blijft nog open tot begin januari 2026, met aangepaste openingsuren. Daarna volgt de definitieve sluiting. Ook de plannen voor een nieuwe lunchroom en koffiehuis naast de bestaande winkel gaan niet door.
© Frederiek Van Pamel
"Mensen mogen verwonderen"
Toch blijft Van Pamel nog actief in de decoratiesector. Zo blijft zijn vennootschap bestaan en richt hij zich voortaan op projecten zoals feest- en tuinaankleding en kerstdecoraties. Lopende opdrachten in binnen- en buitenland, waaronder een project in Madagaskar, worden verdergezet. Ook Van Pamels rechterhand Wannes Allaert, die al twintig jaar met hem samenwerkt, blijft hem in de toekomst vergezellen.
Van Pamel kijkt dankbaar terug op zijn carrière: “Ik heb zoveel mensen mogen verwonderen en blij maken. Die warmte en vriendschap draag ik diep in mijn hart.”