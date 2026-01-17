9°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Brug­ge­ling Mar­tijn Den­die­vel debu­teert als chef-diri­gent bij Sym­fo­nie­or­kest Vlaanderen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het Concertgebouw in Brugge ging gisteravond een bijzondere droom in vervulling. Met het concert ‘Martijn’s Droom’ stond de 30-jarige Bruggeling Martijn Dendievel voor het eerst aan het roer als chef-dirigent van het Symfonieorkest Vlaanderen. Een thuismatch, in de stad waar zijn muzikale parcours begon.

Als kind zat Martijn Dendievel nog in de zaal te luisteren naar het Symfonieorkest Vlaanderen. Gisteravond stond hij er zelf voor, op het podium van het Concertgebouw in Brugge. “Ik heb het orkest in deze zaal leren kennen als kind. Het is door hen dat ik beslist heb om dirigent te worden”, vertelt Dendievel. “Het is voor mij echt een speciale avond hier.”

"Het is door het Symfonieorkest Vlaanderen dat ik beslist heb om dirigent te worden”

Martijn Dendievel, chef-dirigent Symfonieorkest Vlaanderen

De Brugse dirigent groeide op in de stad, ging er naar school en volgde er muziekles. “Mijn grootmoeder woont nog altijd in Brugge. Het is heel fijn om hier vanavond echt een thuismatch te spelen”, klinkt het.

"De musici vertrouwen mij"

Dendievel combineert zijn nieuwe rol bij het Symfonieorkest Vlaanderen met een engagement bij een orkest in Duitsland, wat pendelen betekent. Dat hij op zijn dertigste al chef-dirigent wordt, is opvallend, maar volgens hem geen toeval. “Leeftijd is altijd een factor, natuurlijk. Alleen is hier de vraag ook gekomen vanuit de musici. Dat was voor mij een beloning en een teken: de musici vertrouwen mij.”

"Aanwinst"

Het concert ‘Martijn’s Droom’ zette meteen de lijnen uit voor de komende jaren. Op het programma stonden werken van Vlaamse componisten, ook hedendaagse muziek, en een Mendelssohn-cyclus. Het resultaat maakte indruk op het publiek. “Het is een sensatie”, zegt een toeschouwer. “Hij is van Brugge en dat hij hier als kleine jongen binnenkwam… ik denk dat ze hem heel goed ontvangen hebben.” Een andere bezoeker noemt Dendievel “heel expressief” en “een duidelijke aanwinst voor het orkest”.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Martijn Dendievel

Meest gelezen

ongeval deerlijk
Nieuws

Dodelijk ongeval op E17 in Deerlijk: 34-jarige bestuurder overleden
Autobrand Izegem
Nieuws

Auto gaat in vlammen op kort na garagebezoek
Lichtb
Nieuws
Update

Uitzonderlijk noorderlicht kleurt West-Vlaamse hemel groen en paars: ook vanavond weer?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Grafpiano2

Piano's Maene bouwt replica van de Conrad Graf-piano van Beethoven
Optocht

Kinderen brengen ode aan Roger Raveel, er loopt ook een tentoonstelling
Ostend Beach

Ostend Beach Festival lost meteen volledige affiche
Dolfijntjes

De Dolfijntjes, Gustave Brass Band en Die Verdammte Spielerei komen naar Dranouter
Magritte

Izegemse familie veilt 200 kunstwerken, geschatte opbrengst 46 miljoen
Hans3

Hans Peter Janssens brengt musicalklassiekers in Marke
Aanmelden