Bruggeling Martijn Dendievel debuteert als chef-dirigent bij Symfonieorkest Vlaanderen
In het Concertgebouw in Brugge ging gisteravond een bijzondere droom in vervulling. Met het concert ‘Martijn’s Droom’ stond de 30-jarige Bruggeling Martijn Dendievel voor het eerst aan het roer als chef-dirigent van het Symfonieorkest Vlaanderen. Een thuismatch, in de stad waar zijn muzikale parcours begon.
Als kind zat Martijn Dendievel nog in de zaal te luisteren naar het Symfonieorkest Vlaanderen. Gisteravond stond hij er zelf voor, op het podium van het Concertgebouw in Brugge. “Ik heb het orkest in deze zaal leren kennen als kind. Het is door hen dat ik beslist heb om dirigent te worden”, vertelt Dendievel. “Het is voor mij echt een speciale avond hier.”
"Het is door het Symfonieorkest Vlaanderen dat ik beslist heb om dirigent te worden”
De Brugse dirigent groeide op in de stad, ging er naar school en volgde er muziekles. “Mijn grootmoeder woont nog altijd in Brugge. Het is heel fijn om hier vanavond echt een thuismatch te spelen”, klinkt het.
"De musici vertrouwen mij"
Dendievel combineert zijn nieuwe rol bij het Symfonieorkest Vlaanderen met een engagement bij een orkest in Duitsland, wat pendelen betekent. Dat hij op zijn dertigste al chef-dirigent wordt, is opvallend, maar volgens hem geen toeval. “Leeftijd is altijd een factor, natuurlijk. Alleen is hier de vraag ook gekomen vanuit de musici. Dat was voor mij een beloning en een teken: de musici vertrouwen mij.”
"Aanwinst"
Het concert ‘Martijn’s Droom’ zette meteen de lijnen uit voor de komende jaren. Op het programma stonden werken van Vlaamse componisten, ook hedendaagse muziek, en een Mendelssohn-cyclus. Het resultaat maakte indruk op het publiek. “Het is een sensatie”, zegt een toeschouwer. “Hij is van Brugge en dat hij hier als kleine jongen binnenkwam… ik denk dat ze hem heel goed ontvangen hebben.” Een andere bezoeker noemt Dendievel “heel expressief” en “een duidelijke aanwinst voor het orkest”.