Het concert ‘Martijn’s Droom’ zette meteen de lijnen uit voor de komende jaren. Op het programma stonden werken van Vlaamse componisten, ook hedendaagse muziek, en een Mendelssohn-cyclus. Het resultaat maakte indruk op het publiek. “Het is een sensatie”, zegt een toeschouwer. “Hij is van Brugge en dat hij hier als kleine jongen binnenkwam… ik denk dat ze hem heel goed ontvangen hebben.” Een andere bezoeker noemt Dendievel “heel expressief” en “een duidelijke aanwinst voor het orkest”.