De lokale politie van Brugge kreeg op 24 december rond 19.45 uur een oproep voor een man die moeilijkheden veroorzaakte. Zo zou hij vanuit een appartementsgebouw in de Korte Ridderstraat spullen uit het raam gegooid hebben. In het gebouw stonden de politiemensen in eerste instantie voor een gesloten deur, maar plots opende B.D. toch zijn deur.



Volgens de eerste vaststellingen stond de verdachte in de deuropening met een mes in de hand. De politie sommeerde hem meermaals om het mes te laten vallen, maar daar ging de Bruggeling niet op in. Ook het gebruik van pepperspray bracht geen zoden aan de dijk. Vervolgens zou D. zelfs met zijn mes in de richting van de politie gestapt zijn.

