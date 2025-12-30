Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In een dossier van poging tot doodslag heeft de Brugse onderzoeksrechter een 40-jarige Bruggeling onder voorwaarden vrijgelaten. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De verdachte werd op kerstavond neergeschoten toen hij met een mes op de politie afstapte.
De lokale politie van Brugge kreeg op 24 december rond 19.45 uur een oproep voor een man die moeilijkheden veroorzaakte. Zo zou hij vanuit een appartementsgebouw in de Korte Ridderstraat spullen uit het raam gegooid hebben. In het gebouw stonden de politiemensen in eerste instantie voor een gesloten deur, maar plots opende B.D. toch zijn deur.
Volgens de eerste vaststellingen stond de verdachte in de deuropening met een mes in de hand. De politie sommeerde hem meermaals om het mes te laten vallen, maar daar ging de Bruggeling niet op in. Ook het gebruik van pepperspray bracht geen zoden aan de dijk. Vervolgens zou D. zelfs met zijn mes in de richting van de politie gestapt zijn.
In die omstandigheden besliste de politie om een schot te lossen om de man te neutraliseren. Daarbij werd de veertiger in de buik geraakt. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar de volgende ochtend was het levensgevaar geweken. De verdachte zou ontkennen dat hij de politie te lijf wilde gaan.
Voorwaarden
De Brugse onderzoeksrechter besliste om de 40-jarige Bruggeling aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Op 30 december vroeg de verdediging aan de raadkamer tevergeefs om de man vrij te laten. Meester Gregory Everaert ging in beroep, maar ving ook bij de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) bot. Uiteindelijk besliste de onderzoeksrechter na een verzoek van de verdediging dinsdag wel dat D. de gevangenis mag verlaten. De verdachte zal zich wel aan een reeks voorwaarden moeten houden. Zo mag hij geen alcohol of drugs gebruiken.