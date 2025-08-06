Brugge zal regels voor zomerbars allicht verstrengen, nu is er “een ongelijke strijd”
De stad Brugge wil bekijken hoe ze de regels rond pop-upbars en horecaterrassen kan aanpassen, zodat die voor iedereen gelijk zijn. Nu kunnen zomerbars soms een park innemen zonder te moeten betalen, terwijl horecazaken in het centrum terrasbelastingen moeten betalen. De stad zit in september samen met Horeca Brugge en pop-upbars om samen aan een plan te werken.
Zomerbar Jakk of Bar Visart, Het zijn twee van de vele pop-up zomerbars in Brugge die soms delen van het openbaar domein innemen, geen terrastaks moeten betalen of aan goedkoop tarief materiaal van de stad kunnen lenen. En net dat wil de stad nu veranderen, zeker omdat het aantal aanvragen voor pop-upzaken elk jaar toeneemt.
Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Daarom is er een ongelijk speelveld ontstaan ten opzichte van de reguliere horecazaken. Wanneer een horecazaak een terras wenst te hebben, dan kan dat, maar moet die uiteraard een belasting betalen aan de stad. Terwijl een pop-upbar zomaar het openbaar domein inneemt en niet moet betalen aan de stad. Daardoor bestaat er een ongelijke strijd.“
Niet meer voor dit jaar
Horeca Brugge zat daarover voor de zomer al eens samen met de stad om onder meer dit probleem op tafel te brengen. De pop-upbars en horecafederatie die we belden, wachten liever een volgend overleg met de stad af voor ze reageren. “Hoe dat concreet zal zijn, dat weten jullie nog niet. Dat zal zeker niet meer voor nu zijn, dat zal ten vroegste voor volgende zomer zijn. En we zullen dit ook doen in overleg met alle betrokkenen. Alle handelszaken en diegenen die wel met een foodtruck of pop-upbar werken, zullen we rond de tafel brengen om te kijken hoe we dit speelveld op een rechtvaardige manier kunnen verdelen.”
Dat overleg vindt in september plaats.