Zomerbar Jakk of Bar Visart, Het zijn twee van de vele pop-up zomerbars in Brugge die soms delen van het openbaar domein innemen, geen terrastaks moeten betalen of aan goedkoop tarief materiaal van de stad kunnen lenen. En net dat wil de stad nu veranderen, zeker omdat het aantal aanvragen voor pop-upzaken elk jaar toeneemt.

Dirk De fauw, burgemeester Brugge: “Daarom is er een ongelijk speelveld ontstaan ten opzichte van de reguliere horecazaken. Wanneer een horecazaak een terras wenst te hebben, dan kan dat, maar moet die uiteraard een belasting betalen aan de stad. Terwijl een pop-upbar zomaar het openbaar domein inneemt en niet moet betalen aan de stad. Daardoor bestaat er een ongelijke strijd.“

