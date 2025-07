Eerder deze week gaf de stad al aan zelf de sanering van de zwaar vervuilde site in handen te nemen. Die vervuiling, en de hoge kost voor het akoestisch isoleren van de beschermde loodsen, zijn de belangrijkste redenen waarom de concessieopdracht van Urban Depot beëindigd is. De vzw wordt wel financieel gecompenseerd, en mag de judozaal in het Jan Breydelstadion gebruiken. Welke activiteit er wél in de loodsen komt, ligt weer open. De buitenomgeving wordt in ieder geval een park.