Franky Demon, voorzitter Brugge Plus vzw: “We hebben een tiental installaties, bijvoorbeeld aan de Jeruzalemkapel, aan de Spinolarei. Ik denk ook aan de Kruisvest. Allemaal mooie installaties, stukken die mensen kunnen bezichtigen, andere zaken die interactief zullen zijn. Waarbij mensen samen kunnen bewegen en er dan lichtjes uit de bomen sterker of zwakker gaan schijnen. We hebben ook een ijsschommel voor kinderen. Kortom, tien installaties op een parcours van drie kilometer rond Sint-Anna, ver weg van de drukte van de gouden driehoek. De spreiding in de stad, waar we hopen van begin december tot het einde van de kerstvakantie heel wat mensen te kunnen verwelkomen.”