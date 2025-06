De spin van Compagnie la Machine is maar liefst 13 meter hoog en weegt 37 ton. De mobiele kunstinstallatie past volgens het stadsbestuur perfect bij BRUSK, dat ook wil verbinden, verrassen en inspireren. Het openingsweekend van Brusk is op 20 en 21 september, dan is het ook autoloze zondag. Je kan dat weekend uiteraard ook het nieuwe gebouw bezoeken.