Een gloednieuw tafereel in de Heilig Bloedprocessie en dus ook nieuwe kledij.

"In deze groep zijn 2 burgemeesters, dat zijn de burgemeesters", vertelt Matthieu Clarysse, de coördinator van de Heilig Bloedprocessie." Er zijn ook 8 ambachten in deze groep, in deze groep worden een aantal ambachten getoond die vroeger de processie organiseerden want in die tijd is het zo dat de processie werd vormgegeven door ambachten en gilden die een groep voor hun rekening namen en dat is wat we in deze groep gaan tonen."



Maar de meeste van de honderden kostuums en accessoires van de Bloedprocessie gaan al jaren mee en zijn soms aan vernieuwing toe.

"Ik ben hier nu een kleedje van de profeten, de zoom aan het inleggen, een achttal centimeter. Waarschijnlijk is die dame een beetje gekrompen, ik weet het ook niet", zegt vrijwilligster Greta Vanhoutte van het naaiatelier.