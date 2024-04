Er waren zogenoemde slowreading-sessies op verschillende locaties in de Brugse binnenstad. Onder meer in de goudlederbehangzaal in het Brugse Vrije. Vanmiddag was die voorbehouden voor collega's ambtenaren en mensen die gewoon rustig samen willen lezen in de middagpauze. Audrey Van den Bogaerde, educatief medewerker bibliotheek Brugge: “We willen echt een laagdrempelig moment creëren waarin mensen samen kunnen lezen, op hun gemak. Even een uurtje tijd vrijmaken om toch nog eens te lezen. We hebben allemaal een druk leven. We hebben heel veel werk... en heel weinig tijd om te lezen... ”