Ook krijgt Brugge bijna 500.000 euro om de klimaatwijk Sint-Gillis uit te bouwen. "In deze stadswijk is buurtwerking 't Zilletje al langer succesvol actief om woningrenovatie, zonnepanelen en vergroening te stimuleren."

Met de projectsubsidie wil de stad de heraanleg van de Sint-Clarastraat zo klimaatvriendelijk en klimaatrobuust mogelijk laten uitvoeren. “We zullen onderzoeken of we de warmte van de gistfabriek IFF kunnen benutten voor een warmtenet in Sint-Gillis. Zowel voor de woningen als de bedrijven kan dit een belangrijke hefboom zijn om op termijn gasloos te verwarmen. Daarnaast besteden we aandacht aan meer ruimte voor groen, water, fiets en voetganger.”

De uitvoering is voorzien voor 2024-2028.