De Stad heeft al sinds de jaren 1990 de intentie om dit gebied te verwerven. Het BPA Fourage voorzag al een publieke bestemming voor de zone: openbaar groen, parkeergelegenheden en openbare voorzieningen. Maar de eigenaars hielden de verkoop altijd tegen, tot nu. Dankzij de aankoop kan Brugge nu concreet aan de slag om deze visie te realiseren.

Park- en speelzone

De site biedt kansen voor een groene speelzone, publiek toegankelijk park en duurzame wateropvang. Bovendien kan er onderzocht worden hoe de gronden kunnen bijdragen aan waterinfiltratie en opvang van regenwater, in combinatie met de geplande rioleringswerkzaamheden in de Beaupréstraat, Speelpleinlaan en De Mote.

Protest tegen parking

Naast de groene inrichting onderzoekt de Stad de mogelijkheid voor de aanleg van een groene buurtparking. Die moet bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de buurt, in de omgeving van de Maalse Steenweg en bij evenementen op de site van Sport Vlaanderen. Sommige buurtbewoners zijn tegen de aanleg van die parking.