7°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Brug­ge koopt 1,8 ha grond aan voor park- en speelzone

Bos

Stad Brugge koopt 1,8 ha grond aan in Sint-Kruis voor toekomstig publiek groen, speelzone en een groene buurtparking. Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor de aankoop van drie percelen grond, gelegen tussen de Altebijstraat, Beaupréstraat en De Mote in Sint-Kruis. De gronden worden aangekocht voor een bedrag van 840.000 euro.

De Stad heeft al sinds de jaren 1990 de intentie om dit gebied te verwerven. Het BPA Fourage voorzag al een publieke bestemming voor de zone: openbaar groen, parkeergelegenheden en openbare voorzieningen. Maar de eigenaars hielden de verkoop altijd tegen, tot nu. Dankzij de aankoop kan Brugge nu concreet aan de slag om deze visie te realiseren.

Park- en speelzone

De site biedt kansen voor een groene speelzone, publiek toegankelijk park en duurzame wateropvang. Bovendien kan er onderzocht worden hoe de gronden kunnen bijdragen aan waterinfiltratie en opvang van regenwater, in combinatie met de geplande rioleringswerkzaamheden in de Beaupréstraat, Speelpleinlaan en De Mote.

Protest tegen parking

Naast de groene inrichting onderzoekt de Stad de mogelijkheid voor de aanleg van een groene buurtparking. Die moet bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk in de buurt, in de omgeving van de Maalse Steenweg en bij evenementen op de site van Sport Vlaanderen. Sommige buurtbewoners zijn tegen de aanleg van die parking.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

Meest gelezen

Vuilniszak2
Nieuws

Afvalophaling verloopt straks helemaal anders in Brugge: Wat verandert er?
Milieuvignet frankrijk
Nieuws

Milieuvignet blijft verplicht voor metropool Rijsel, ook als lage-emissiezone verdwijnt
Brand poelkapelle
Nieuws

Woningbrand in Madonna: huis onbewoonbaar, twee bewoners naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Blaadjes Kortrijk 1

Kortrijk geeft 250 ton bladeren tweede leven bij lokale landbouwer
Vissen

Tientallen dode vissen in Plataanvijver in Izegem
Orkaan Jamaica

West-Vlaming Bram getuigt vanuit Jamaica over de verwoesting na orkaan Melissa
Droogte sproeien oppompverbod landbouw Middelkerke Johan Topke

Oppompverbod in West-Vlaanderen opgeheven: waterpeil opnieuw op niveau
Maarten Claeys schepen afval Nieuwpoort

Diftarsysteem in Nieuwpoort moet inwoners aanzetten tot beter sorteren
Natuurpunt 1

Natuurpunt opent bezoekerscentrum in Damme, maar zorgen om subsidies overschaduwen feest
Aanmelden