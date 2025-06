De windmolen die vergund is door Vlaanderen, komt op de terreinen van AGC, in havengebied. Maar wel vlakbij de woonkern van Zwankendamme. En dat is tegen de nieuwe afstandsregel voor windmolens van minister Jo Brouns. Mathijs Goderis, Schepen van Ruimtelijke Ordening Brugge: “Nog geen maand geleden heeft hij zelf een aantal afstandsregels uitgevaardigd waarbij de windmolen drie maal de tiphoogte afstand moet houden van de bewoning. Hier vergunt hij eigenhandig een windmolen zo dicht bij een dorp, zo dicht bij mensen hun woning. Ik heb het eens opgezocht: ik heb nergens in Vlaanderen een windmolen gevonden die zo dicht bij een dorp staat."